Kakao hind pani Aafrika riigi eelarvet üle vaatama

Läinud aasta keskpaigast on kakaoubade hind kukkunud kolmandiku võtta. See on pannud Ivory Coasti ehk Elevandiluuranniku üle vaatama tänavust riigieelarvet, kirjutab Bloomberg.

Elevandiluurannik on maailma suurim kakaoubade eksportöör.

Kuigi sissetulekud on vähenenud, ei saa Lääne-Aafrika riik seetõttu kõiki kulutusi vähendada, ütles valitsuse pressiesindaja Bruno Kone.

„Elevandiluurannikul on piisavalt ressursse, et kakaoubade hinnast sõltumatult nende kuludega hakkama saada,” ütles ta. „See on oluline langus, kuid see ei vii riigi rahaasju korrast ära. Mingit katastroofi pole.”

Kakao hinna langus kolme aasta madalamale tasemele ähvardab Aafrika kiiremini kasvavat majandust. Vältimatuteks täiendavateks kuludeks on näiteks jaanuaris lubatud ligi 20 000 dollari maksmine sõduritele.

IMF on märtsis riiki külastamas, et vaadata üle reformide käekäik 670 miljoni dollarilise abi raames. Kui mullu oli eelarvepuudujääk 3,8 protsenti, siis tänavune defitsiidiprognoos on 3,4 protsenti.