Kaks asja, mida peaksid meeles pidama, kui tunned oma ülemuse ees hirmu

"Hirm töökohas võib olla ohtlik tsükkel," kirjutab Brian de Haaff, kes on Aha! tegevjuht. Vahel võib juht ennast sinuga ebamugavalt tunda ning ta püüab su enesekindlust kõikuma lüüa kuni selleni välja, et hakkad teda kartma.

"Ennast füüsiliselt tööl halvasti tundmine on kindel märk sellest, et midagi on väga valesti," kirjutab ta. "Igas töös on stressirohkeid hetki, aga ükski töö ei ole väärt oma tervise pikaajalist rikkumist."

Kui sa tunned ennast juhi juuresolekul ebamugavalt või isegi hirmul, siis siin on mõned soovitused, mida selle ületamiseks teha:

1. Pea meeles, et oled väärtuslik

"Sinu töö ei ole sina. Kui sa homme oma tööl enam ei tööta, oleksid sa inimesena ikkagi sama väärtuslik."

Seda võib olla raske meeles pidada, kui sul on halb juht, aga seda peaks endale pidevalt meelde tuletama.

"Me kardame sageli halbu juhte, sest nad ohustavad meie elatusvahendeid - meie võimet maksta eluaseme eest, osta, mida me vajame ning edasi liikumist tööalaselt," ütleb ta. "Ütle endale, et oled kõige sellega varem hakkama saanud ja saad ka edaspidi, hoolimata oma juhist."

2. Tuleta endale meelde, et väärid lugupidavat kohtlemist

"Oma karjääri jooksul kohtad tõenäoliselt türanne, kes armastavad moodustada klikke, mõnitada teisi ning manipuleerida heade inimestega," ütleb Haaff. "Teeb veel rohkem haiget, kui selline on sinu juht."

Sellises olukorras tuleb jääda väärikaks. "Sa ei saa kontrollida teiste inimeste käitumist, aga saad kontrollida enda vastust nende käitumisele. Sa saad rahulikult seletada kolleegile või juhile, et sulle võib tagasisidet anda, aga sa ootad, et seda tehakse väärikalt."