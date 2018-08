Kaks hädalist pannakse kokku: suur kett päästab House of Fraseri krahhist

Uudis tuleb pärast seda, kui House of Fraser teatas täna hommikul, et nad plaanivad leida pankrotihalduri. House of Fraseril on vara 950 miljoni naela eest. Selle ostis nelja aasta eest hiinlaste firma Sanpower ja siis oli tehingu väärtus 450 miljonit naela.

Sports Directil oli juba enne 11-protsendiline osalus firmas. Tänane tehing võib Sports Directile tähendada ambitsiooni täitmist, mis teeks neist „Spordi Selfridge'i" (Selfridge on kuulus Suurbritannia kaubamajade kett).

Jaekaubanduse asjatundjad on varem öelnud, et Ashley võib liita House of Fraseri Debenhamsiga, kus Sports Directil on alla 30-protsendiline osalus. Debenhamsi aktsia hind kerkis täna 3%, kui House of Fraseri võimalik pankrotiuudis avalikuks tuli.

Üks ekspert ütles, et jaesektorile võib see olla huvitav areng, sest see liidab kokku kaks hädas olevat kaubanduskeskust. See tundub ainuke mõistlik käik, et tõmmata kulusid kokku ja enam mitte teineteisega konkureerida.

Sports Directi majandustulemused said sel aastal Debenhamsi tõttu kannatada ning seetõttu ei pruugi investorid House of Fraseri ostuga rahul olla.

Sky annab teada, et kaubandusketti üritasid päästa ka Edinburgh Woollen Milli omanik Philip Day ja Alteri Investors.