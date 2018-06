Kaks hullu unistajat Eesti depressiivseimast väikelinnast ehk kuidas “õnnetud prügilamehed” Janek ja Madis 8 miljoni euro ja 17 aastaga oma unistused teostasid

Kui mägi lõpuks uuritud sai ja selgus, et see on piisavalt vana ja turvaline, et selle 15cm pinnasekihiga katmisel võiks ka inimesi ligi lasta. Uuringud andsid garantii, et nn tuhamäest enam midagi õhku ei immitse! Kuid enne suusanõlva kujundamist tuli veel läbida mitu etappi. Esimesena tuli sulgeda Kiviõli linna olmejäätmete prügila, mis sama mäe ühel küljel aktiivselt tegutses. Sellega saadi maha 2004-2005 aastal, taaskord KIKI abiga. 2007. aastal, kuus aastat pärast unistama hakkamist, kujundati Eesti Suusaliidu abiga FISi reeglitega lumelaua pargi ja renni rada ning 2-3 suusanõlva. Et oleks võimalik paigaldada tõstukeid, tuli mäge teravamast tipust 8m madalamaks lihvida, mis andis kandvama laiuse. Pikimate suusanõlvade servasid tuli aga tõsta 4-5 meetri võrra. Nii liigutatigi umbes-täpselt Olümpia hotelli kubatuuri mahus (100 000 kantmeetrit) mäge sobivamatesse kohtadesse. Tegu oli KIKi projektiga, mille mahuks umbes miljon eurot ja kus Kiviõli linn taas omafinantseeringuga õla alla pani. „Kivõli linn on kõikide aastate jooksul panustanud ligikaudu 5% projekti maksumusest ja saanud oma õuele 7,5 miljoni eurose maksumusega päris uhke asja,“ möönab Janek täna.

Poolkoksi mägi kaeti 15cm uue pinnasega

Kuid tegu ei olnud kaugelti viimase projektiga. Pärast olme- ja ohtlike jäätmete prügila sulgemist tuli noortel meestel aidata riigil sulgeda ka poolkoksi mägi ise. Ikka projekte kirjutades ja neid juhtides. Uut pinnast vinnati ca 15ha ala katvatele nõlvadele 20 000 kantmeetri jagu. „Haljastasime tookord innovaatiliselt, hüdrokülviga,“ selgitab Janek. „Seal segatakse seemned vanapaberi, värvi, väetiste ja liimiga, mis tekitab pinnasele kooriku, et tuul ja vihm seda ära ei pühiks.“ Seejärel toodi Saksamaalt 200 mägimändi ja paluti kohalikel naistel need mulda sätitada. Oktoobrikuus kümnekraadises temperatuuris tehtud hüdrokülv andis juba nädala pärast nähtavalt hea tulemuse!

Raha hakkas liikuma 2007 aastal. Motospordist

2007. aastaks oli Madise ja Janeki fännklubi vaikselt paisunud. Üha enam inimesi, kes tuhamäe arengut seni vaid kaugelt takseerisid, julges väljendada usku, et sellest asjast võib isegi midagi kunagi saada. Kuid aastatepikkune tulemusteta rabelemine oli mehi endid piisavalt ära kurnanud.

Et ennast kuidagi turgutada ja mingigi teenus käima panna, tuli meestele pähe mõte kasutada ära sama mäe lõunapoolsemat külge ja proovida sinna rajada motokrossi rada. Kuna Madis oli külgkorviga tsiklite asjatundja, tundis ta ka Are Kauritit, kunagist MM medalimeest sel alal, kes oli äsja professionaalse võidusõitmise lõpetanud. Koos kirjutati taaskord projekt ning kaasati Kaurit rada disainima. „Me ise ei saanud tuhkagi aru, kuidas seda tegema peaks,“ ütleb Janek ausalt 11 aastat hiljem. „Küll aga tundsime, et EASi armastus meie suhtes kasvas ja koos sellega ka soov meie taotlusi rahuldada. Olime ju need õnnetud prügilamehed, kes mitte ainult ei kirjutanud toredaid lugusid taotlustesse, vaid viisime need ka ellu.“