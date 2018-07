Kaks ikoonilist briti automärki võivad Brexiti tõttu Suurbritanniast lahkuda

"Ma ei taha kedagi ähvardada, aga me peame selle liigutuse mõjude hindamisel olema läbipaistvad. Me tahame Ühendkuningriiki jääda, JLP's hing ja süda on siin. Peame otsustama, kas tuua siia lisasõidukeid ning uue tehnoloogia, akude ja mootoritega elektrisõidukeid, sest meil on ka teisi võimalusi. Kui ma seda siin teen ja Brexit kulgeb vales suunas, siis mis ettevõttega juhtub?," ütleb Speth, lisades, et tootmine viiakse välja vaid siis, kui see oleks ainus võimalus, et ettevõte päästa. "Kui olen sunnitud ettevõtte riigist välja viima, sest meil pole sobivat kokkulepet, siis me peame siin tehased sulgema, mis oleks väga-väga kurb," lisas Speth.

Hetkel annab JLP riigis tööd 40 000 inimesele ning ekspordib üle 18 miljardi naela väärtuses. Lisaks on Spethi hinnangul ettevõttest sõltuvuses rohkem kui 300 000 briti töökohta läbi nendega seotud tarnijavõrgustiku. "Keegi ei taha lahendust, mis lõpuks suurendab bürokraatiat ja vähendab ÜK tööstuse produktiivsust ning konkurentsivõimet," lisas Speth.

Teade murepilvedega kaetud tulevikust tõusis pinnale kontekstis, kus mitmed juhtivad ettevõtted on kõva Brexiti negatiivsete külgede eest hoiatanud. Nii Airbus kui ka BMW on öelnud, et sellisel juhul peavad nad tootmist ÜK-s kas kokku tõmbama või selle hoopistükis välja viima.