Pea kaks ja pool aastat kestnud Tere saneerimissaagas koitis firma ja võlausaldajate jaoks uus valguskiir, sest ringkonnakohus leidis, et maakohus on saneerimismenetluse aasta tagasi valesti lõpetanud. See tähendab lootust, et kardetud pankrot nihkub taas kaugemale.