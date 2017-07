Kaks klienti tõid LHV-le suure kahju

LHV Group teenis teises kvartalis 4,9 miljonit eurot puhaskasumit ehk sama palju kui eelmisel aastal samal ajal. Esimeses poolaasta kokkuvõttes teenis grupp 9,9 miljonit eurot kasumit, mis on 1,6 miljoni ehk 19,3% võrra aastatagusest rohkem.

LHV Group teenis teises kvartalis 4,9 miljonit eurot puhaskasumit. Panga kasum oli seejuures 3,4 miljonit eurot, varahalduse kasum 1,6 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse Mokilizingase kasum 0,2 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli teises kvartalis 16,4%.

Grupi kasum oli teises kvartali 0,2 miljoni euro võrra väiksem kui I kvartalis ja täpselt sama kui aasta tagasi, II kvartalis 2016. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas teises kvartalis 60 miljoni euro ehk 11% võrra 606 miljoni euroni. Esimeses kvartalis oli kasv 8 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul sisaldavad II kvartali tulemused tavapärasest suuremaid laenude allahindlusi. „Oleme jätkuvalt tugevas krediiditsüklis, mis vähendab küll krediidikahju riski portfelli tasemel, kuid ei välista maksevõime halvenemist konkreetsete klientide lõikes,“ tõdes ta majandusaruandes.

Laenude allahindluse kulu oli II kvartalis 1,8 miljonit eurot, olles mõjutatud panga kahe kliendi allahindlustest summas 1,4 miljonit eurot. Võrdluseks, esimeses kvartalis oli see vaid 0,1 miljonit eurot.

Toomsalu sõnul on allahindlused on laenutegevuse osa ja ehkki üksiku kliendi puhul on eesmärk kahjusid vältida, ei ole see alati võimalik. Kõikide krediidiportfellide üleselt pole see tema sõnul isegi optimaalne.

Hoiused kasvasid ettevõtte teatel rekordilise 210 miljoni eurot ehk 26% võrra 1,008 miljardi euroni.

LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 14 miljoni euro võrra 1,035 miljardi euroni. Esimese kvartalis oli kasv 46 miljonit eurot.

LHV Groupi esimese kuue kuu konsolideeritud kasum oli 9,9 miljonit eurot: pank teenis sellest 7,6 miljonit eurot, varahaldus 2,3 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,5 miljonit eurot. Esimese poolaasta kasum on 1,6 miljonit eurot suurem kui eelmisel aastal.

Finantsplaanist kiirema kasvu toetamiseks planeerib LHV Pank juulikuus suurendada kapitali 3 miljoni euro võrra, kaasates vastava summa LHV Groupilt.