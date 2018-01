Kaks piletit tõid kokku enam kui miljardi dollarilised võidud

Sellel nädalavahetusel läks USAs loosi kaks jackpotti.

New Hampshire'is ostetud kõigi kuue numbriga pihta saadud Powerballi pilet tõi kaasa 559,7 miljoni dollarilise võidu. Floridas müüdud lotopiletiga võideti Mega Millions peaauhind 450 miljonit dollarit, kirjutab Bloomberg.

Pühapäeval kogunesid tosinad püsikunded New Hampshire'i Reeds Ferry Marketi toidupoodi, mis müüs Powerballi võidupileti, et vestelda poeomaniku Sam Safaga ja teda õnnitleda. Ta ütles, et ei tea, kes selle pileti ostis, kuid loodab, et ju see ikka oli üks nende püsiklientidest.

„Ma olen väga vaimustunud,“ lausus Safa.

Ta ütles, et võidupiletit müües tunneb ta ise end justkui võitjana. Pood saab loteriikorraldajatelt võidupileti müügi eest 75 000 dollarit.

Florida Lottery teatas, et võitnud Mega Millionsi pilet osteti Port Richey 7-Eleven poest. Ka see võitja pole sarnaselt Powerballilt võitjaga korraldajatega ühendust veel võtnud.

Sellised loto võidusummad saadakse vaid siis, kui väljamaksed jaotatakse 29 aasta peale. Kui peaauhinnad võetakse kohe ühe korraga välja, saab Mega Millionsi eest 281 miljonit dollarit ja Poweballi eest 358,5 miljonit dollarit.