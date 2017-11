Kaks rivaalitsevat lennufirmat ühinesid ja vaevlevad nüüd raskustes

Alaska Air Group ostis kahe ja poole miljardiga oma suure rivaali Virgin America. Kuid Richard Bransoni firmaga liitumine tõi kaasa mitmeid probleeme - Alaska aktsiahind kukkus oktoobris pea 15%.

Kaheksa miljardi dollari suuruse turuväärtusega Alaska Air Group (ALK) on emaettevõtteks lennufirmadele Alaska Airlines, Horizon Air ning nüüd ka Virgin America. Viimase ostis Alaska endale 2016. aasta detsembris, kuid ostutehing on seni üsna edukalt tegutsenud lennuärile mitmeid probleeme tekitanud. Näiteks vähenes integratsiooniga seotud kulude tõttu kolmandas kvartalis Alaska Air Groupi ärikasumimarginaal ning investorid kardavad, et juhtkonna tähelepanu liigub üha enam lennufirma ärimudelist eemale. Mured ning oodatust halvemad tulemused on mõjunud aktsiale tänavu väga rusuvalt.

Alaska Air maksis kaks ja pool miljardit dollarit, et osta ära Richard Bransoni asutatud „nišifirma“ Virgin America. Bransoni sõnul on tegemist ettevõttega, mis ei keskendu üksnes madalatele hindadele ning domineeriva turupositsiooni jahtimisele, vaid kultuuri ja brändi loomisele, mida inimesed armastavad. Selle heaks näiteks on lennukites olevad unikaalsed roosakas-punakad välitingimustele reageerivad tuled. Suurepärase lennukogemuse jahtimine on Virgin Americale palju ärikliente meelitanud.

Kuigi mõlemad ettevõtted on klientide poolt kiidetud ning neil on väga hea maine, on omandamistehing siiani mitmeid probleeme tekitanud. Alaska aktsiahind kukkus oktoobris pea -15%, kuna kolmanda kvartali tulemused olid prognoosidest halvemad – suuremad kütusekulud vähendasid müügitulu ärirentaablust. Ka ettevõtte juhtkond oli närviline, mida oli konverentsikõne kuulates hästi aru saada.

Miks siis Alaska ikkagi sellise kuluka otsuse tegi?

Vastus peitub selles, et Virgin America oli Alaska peamine rivaal ja seda USA läänekaldal. Kuna ka suured lennufirmad nagu Delta ning American Airlines on tõsiselt hakanud oma turupositsiooni tugevdama, peavad keskmise ning väikse suurusega lennufirmad enda strateegia ümber tegema. Asjad olid muutunud üsna keeruliseks ka Virgin Americal, sest ühel hetkel ainult suurepärase kliendikogemuse pakkumisest ei piisanud. Alaska Air tegevjuhi Bradley. D Tildeni sõnul on lennufirmal enne korralikult Virgin Americaga integreerumist vähemalt kuus kuni kaheksa kuud probleemset aega veel ees.

Positiivsest küljest aitab Virgin America Alaska Airil oma klientidele laialdast sihtkohtade valikut nii USA lääne- kui idakaldal pakkuda ning parandada ka lojaalsusprogammi. Kombineeritud ettevõte pakub 114 sihtkohta neljas riigis – USAs, Kanadas, Mehhikos ning Costa Rical. Reisijate arvu järgi on Alaska Airlinesist ja Virgin Americast koosnev üksus USA lennufirmade seas viiendal kohal, edastades sellega ka JetBlue’d. Ühinenud lennufirma hakkab teenindama 39 miljonit inimest, tehes igapäevaselt 1200 lendu. Alaska Air loodab sünergiatest säästa 225 miljonit dollarit, elimineerides üleliigseid ametikohtasid ja kontoriruume.

Keerulisest perioodist hoolimata jääb Morgan Stanley ettevõtte suhtes lootusrikkaks, uskudes et lähitulevikus on näha küll suuremaid kulusid ning stagneeruvat tulu, kuid asjaolud võivad hakata 2018. aasta teisest poolest Alaska kasuks pöörduma. Analüütikute arvates langeb firma aktsiakasum tuleval aastal 6,69 dollarilt 6,02-le, samas kui perioodil 2019-2020 taastub kasv aastas 20%le. Tulusid viib edasi näiteks klientide lojaalsus ning lennuvõrgustiku kasv.