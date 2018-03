Kaks streikinud Taxify juhti kutsuti vaibale. Mehi ähvardab juhikontode sulgemine

Täna kutsus Taxify kontor kohtumisele kaks autojuhti, et rääkida nende sõnavõttudest Taxify autojuhtide foorumis. Mõlemad mehed on varasemalt meedias kritiseerinud ettevõtte uut hinnapoliitikat ja nende sõnul üritab firma survestada neid vaikima. Taxify esindaja ütles aga, et kohtumise põhjuseks oli postitus, kus kutsuti autojuhte üles sõite hoiatuseta tühistama.

Autojuht Olavi sõnul toimus kohtumine täna hommikul ning põhiliseks vestlusteemaks olid tema sõnavõtud Taxify autojuhtide Facebooki gruppides. Täpsemalt tõid Taxify esindajad välja ühe, nende sõnul ebasobiva postituse. "Üldiselt möödus jutuajamine ilma ühtegi konkreetset fakti esitamata," ütles Olavi. Kuid kohtumine lõppes tõsiselt. "Ähvardati juhikonto sulgemisega. Kokkuvõtvalt toimus klassikaline survestamine," ütles ta.

Pärastlõunal kutsuti sarnasele vestlusele autojuht Agur Esula, kes on koos Olaviga andnud varasemalt meediale kommentaare Taxify juhtide streikidelt. Mõlemad mehed valiti autojuhtide esindajaks läbirääkimistel kontoriga, et väljendada pahameelt uue hinnasüsteemi osas.

Olavi sõnul oli vestluste põhjuseks just arvamuse avaldamine. "Vestlusel teatati, et me ei ole enam juhtide esindajad. Ehk kontor tagandas meid," ütles ta.

"Me ei ole kunagi üles kutsunud kliente halvasti teenindama. Vaatamata väga kehvale hinnale annab iga juht endast parima, et klient jõuaks kohale turvaliselt ja mugavalt. Sellele, et oleme seda teinud, annab tunnistust ka meie juhi reiting mis on 4,97 võimalikust 5-st," lisas Olavi.

Taxify: reageerisime üleskutsele käituda klientidega ebakorrektselt. Hinnasüsteemi oleme parandanud vastavalt juhtide kriitikale ja sellega on tasud tõusnud 30%

Taxify juhtide haldur Maria Jürisson ütles, et sotsiaalmeedia kommentaarium on küll sobiv koht arvamuste väljendamiseks, aga ei ole parim koht lahenduste ja kokkulepete otsimiseks.

"Praegusel juhul reageerisime sotsiaalmeedia üleskutsetele käituda klientidega ebakorrektselt (näiteks tühistada ette hoiatamata tellimusi, kui klient pole saabunud 3 minuti jooksul). See kahjustab otseselt Taxify kliente, kaudselt aga teisi juhte, kes viisakalt oma teenust pakkuda soovivad," selgitas ta. "Meie huvides ei ole ühegi juhiga koostööd katkestada, aga peame klientide ja teenuse huvides jälgima, et juhid platvormil sõitmisega seotud reeglitest kinni peaksid."

Samuti ei vasta tema sõnul tõele väide, et Taxify tagandas Olavi ja Esula juhtide esindajate kohtadelt. Sellist otsust Taxify teha ei saa. Kohtumisel ütles Jürisson lihtsalt Olavile, et oli kohvihommikul ühelt juhtide esindajalt saanud infot, et nad ei soovi enam esindajatena jätkata. Olavi seda edasises vestluses kuidagi ei kommenteerinud, teemat rohkem ei tõstatanud.

Taxify juhtide foorumis arutatakse siiani uue hinnapoliitika madalata palkade üle, kuid Jürissoni sõnul näitavad andmed, et võrreldes jaanuari madalhooajaga, kui grupp juhte asus madala teenistuse tõttu meelt avaldama, on teenistused kasvanud 30%. "Kassad on tipphooaja, detsembri viimaste nädalate tasemel. Kogu selle aja jooksul oleme juhtide kriitikale tuginedes tegelenud süsteemi edasiarendustega, mis on teenistust positiivselt mõjutanud," ütles ta.

Jürissoni sõnul toimus kaks nädalat tagasi ka igakuine kohvihommik, kus osales tavapärasest rohkem juhte. "Selgitasime veelkord uut süsteemi, rääkisime arendusplaanidest, mis puudutavad juhtide konkreetseid murekohti nagu pikad ettesõidud, ning kuulasime ettepanekuid. Kõige kriitilisemaid juhtide esindajaid sellel kohvihommikul kahjuks ei viibinud, et meile otse tagasisidet anda," ütles ta.