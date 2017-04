Kaks Wall Streeti mõjukat tegelast andsid USA majanduse kohta hoiatuse

Kaks Wall Streeti ettevõtte mõjukat juhatuse esimeest andsid USA majanduse kohta hoiatuse, kirjutab Bloomberg.

BlackRocki juht Larry Fink ütles neljapäeval, et USA majanduskasv aeglustub, sest kardetakse, et kas üldse Trumpi plaanid lähevad Kongressis läbi. JPMorgani juht Jamie Dimon kirjutas teisipäeval kirjas investoritele, et on selge, et midagi on valesti. Mõlemad juhid kuuluad Trumpi nõustavate äriliidrite hulka.

Fink ei olnud rahul tempoga, millega seni on uue administratsiooni käe all muudatusi on ellu viidud. Ta ütles CNBC-le, et USA majanduskasv aeglustub, sest tarbijad ja ärid tahavad näha, kas uus administratsioon suudab ellu viia lubatud maksureformi ja dereguleerimise arvestades märtsis läbikukkunud tervishoiupaketi muudatust.

„Üha kasvav on mure, et pakutud muudatusi on üha raskem ellu viia,“ ütles Fink. „Majanduskasv aeglustub.“

Fink ütles, et USA võib esimeses kvartalis olla suurte tööstusriikide ehk G-7 majanduste seas kõige aeglasema kasvuga riik. Jaapani, Kanada ja Euroopa majandused kasvad kiiremini kui kuu kuud tagasi oodati ja USA on ainus negatiivne erand. Ilma maksureformi ja dereguleerimiseta kannatavad tema sõnul finantsturud.

Dimon kasutas 45-leheküljelist pöördumist, et loetleda nimekirja asjadest, mida on vaja teha, et USA oleks tugevam kui kunagi varem ja siis tuli lagedale veel pikema probleemide nimekirjaga. Alates aastatuhande vahetusest on USA raisanud triljoneid dollareid sõdadele ja kuhjanud üles suure võlakuhila, kirjutas ta.

Fink ütles, et praegu on kõige populaarsem tehing, et intressid tõusevad. Ta ütles, et selle asemel on 51% tõenäosus, et USA valitsuse 10-aastase võlaintress kukub alla kahe protsendi taseme.