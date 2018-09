Kalamaja kohvik Sesoon on taas avatud

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Kalamajas kohvik Sesoon Foto: Eero Vabamägi

Eile teatas Kalamaja kohvik Sesoon Facebookis, et täna jääva kohvik Sesooni uksed suletuks tööjõu puuduse tõttu. Tänaseks on olukord lahenenud ja kohvik on taas avatud.