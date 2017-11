Kalda Ärikeskus – soodne büroo Nõmme mändide all

Paljud veel ei tea seda, kuid Nõmmele, Kadaka tee äärsete metsade vahele on tekkinud uus ärikeskus, mis pakub erinevaid bürooruume väiksematele ja alustavatele firmadele.

Kalda Ärikeskus võib olla uus nimi kinnisvaraturul, kuid hoonel on väärikas ajalugu. Tegemist on endise ETK peakorteriga, mis kõrgub Kalda tänava laokompleksi kohal. Hoone on praeguseks omandanud kinnisvarainvesteeringutega tegelev suurettevõte Prategli Invest.

Büroohoone, ruumid ja sisustus on väga heas korras ning valmis jätkama tegevust nüüd juba Kalda Ärikeskuse nime all.

Alusta kasvõi kohe

Väikefirmade ja oma tegevust alustavate ettevõtete jaoks on Kalda Ärikeskusel mitu olulist eelist.

Soovi korral on võimalik üürida sobiv büroopind koos vajamineva mööbliga ning juba paari päeva pärast uutes ruumides tööd alustada.

Arvestada tasub ka sellega, et lisaks ainulaadsele asukohale Nõmme metsade vahel on Kalda Ärikeskuse üürihinnad praegu tõenäoliselt ühed soodsamad, mida Mustamäe piirkonnas pakutakse.

Esimesed üürnikud on küll juba sisse kolinud, kuid võimalike büroopindade valik on endiselt lai, vahemikus 10–1000 m2 ühel korrusel. Seega on mänguruum firmale sobivate ruumide komplekteerimiseks üsna suur. Kokku on Kalda Ärikeskuse kolmel korrusel 3000 m2 büroopinda. Ühtlasi on omanik võimeline pakkuma erilahendusi, oodatud on kõikvõimalikes valdkondades tegutsevad ettevõtted.

Tööle ainult kümne minutiga!



Väga hea on Kalda Ärikeskuse asukoht kõigi nende jaoks, kes praegu Mustamäelt, Nõmmelt, Laagri või Saue poolt Tallinnasse tööle sõidavad ja liikluses palju aega kulutavad.

Autoga Kalda tänavale jõudmiseks kulub ainult 10–15 minutit. Tallinna liiklust arvestades on seda luksuslikult vähe. Võib öelda, et Lääne-Tallinnast ja linna lähiümbrusest kõige paremini ligipääsetavad

büroopinnad asuvad Kalda Ärikeskuses.

Mugavaks parkimiseks on ärikeskuse juurde välja ehitatud turvaline suletud parkla, mille kasutamine on kõigile rentnikele tasuta.

Kõige rohelisem ärikeskus

Kui mõelda võimalusele omada kontorit metsade läheduses, siis tõenäoliselt on Kalda Ärikeskus üks looduslähedasemaid büroohooneid Tallinnas. Hoonet ümbritsevad mitmest küljest Nõmme männimetsad. Ärikeskuse lähedalt kulgevad mööda terviserada ja matkarada.

Spordisõbral on siin lihtne alustada või lõpetada oma tööpäev jooksutiiruga või teha talvel paarikilomeetrine suusaring. Selle jaoks on Nõmme mändide all väga soodsad võimalused ja arvukalt radasid. Õhtused sõidud spordiklubisse võib pärast Nõmmele kolimist oma kulude hulgast kustutada.

Kalda Ärikeskuse omanik on Prategli Invest OÜ, kohalikul kapitalil põhinev kinnisvarainvesteeringutega tegelev suurettevõte, kellel on aastatepikkused kogemused kinnisvaravaldkonnas.

Lisainformatsioon www.prategli.ee.