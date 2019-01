Kaldoja: keegi ei oleks Nelja Energiat 50 või 100 miljoni võrra odavamalt kätte saanud

-Räägime Nelja Energia ostust. Kui palju te nõukogus vaidlesite selle üle, kas peaks ettevõtet ostma või ei peaks?

Selle üle me ei vaielnud.

-Aga kas te vaidlesite hinna üle?

(Mõtleb.)

-Sest on väiteid, et see hind oli liiga kõrge.

Meile teadaolevate andmete põhjal oli meie pakkumine teisel kohal. Aga seda te võite ju Nelja Energia omanike käest üle küsida.

-No, minul on oma allikad, kelle sõnul see oli kõrgeim pakkumine. Kuidas aga on teie vaade, kas see hind oli liiga kõrge või ei olnud?

Sellesse protsessi olid kaasatud väga kõrged spetsialistid. Need olid Eestist, Rootsist, Norrast. Nad olid väga neutraalsed spetsialistid. Mina olen elus harjunud spetsialiste usaldama. Kui nemad ütlevad, et hind on selline, siis see hind on selline. Ma ei julge nendes asjades kahelda.

Ma isegi ei teeks sellest asjast probleemi, sellepärast et kui te vaatate, mis kõikumised võivad olla seal, need on väga suured arvud. Kui te ütlete, et seal mingi 10 miljonit...

-Oli väiteid, et seal oli vahe 50 või 100 miljonit.

Ei ole. Seda ma ei usu elu sees, et sellega oleks keegi [Nelja Energia] kätte saanud. Seal oli ka etteheiteid, et riigiettevõte. Mis meil siis teistmoodi on?

-Nagu te isegi enne ütlesite: see ei ole otseselt rahva raha, mida te kasutatate, vaid rahva investeeritud raha...