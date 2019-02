Kaljulaid ähvardab Weekendi valeväidete pärast kohtusse anda

„Linnaosa juhtkond arutas ettepanekut ja otsustas et Stroomi rand ei ole sellise suurürituse korraldamiseks sobiv asukoht ning andsime sellest ka festivali korraldajatele teada. Rõhutan, et me ei andnud Weekendile vastuolulisi sõnumeid. Lepiti algusest peale kokku, et linnaosa juhtkond kujundab oma seisukohta niipea kui saab täpsemat ülevaadet festivali korraldajate soovidest. Veel kord: linnaosa ei muutnud meelt, festivali korraldust arutati juhtkonna tasemel täpselt üks kord ja tehti ainult üks otsus lähtudes linnaosa elanike huvidest,“ toonitas Kaljulaid.