Kaljulaid: Eesti on valmis rohkem maksma EL eelarvesse

Eesti on valmis rohkem maksma maksma Euroopa Liidu eelarvesse, ütles Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid intervjuus Politicole.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junker lubas kohtumisel Kaljulaidile, et suurprojektide nagu Rail Balticu finantseerimine ei muutu brexiti tõttu.

„Juncker lubas, et Rail Balticu finantseerimine jätkub vastavalt kokkulepitule järgmisel eelarveperioodil,“ ütles Kaljulaid. „Näiteks erasektori osalemisel projektides on väga tähtis teada finantseerimise reegleid ja võimalusi, et arvutada projekti nüüdisväärtust."

Kaljulaid ütles, et seoses brexitiga on selge, et meil on palju ühiseid väärtuseid ja me oleme valmis rohkem panustama Euroopa Liidu eelarvesse.