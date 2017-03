Kaljulaid: Savisaarele antud laen oli kahe mehe omavaheline tehing

Äripäeva intervjuus rääkis Põhja-Tallinn linnaosa vanem Raimond Kaljulaid, et Savisaar pole veel oma võlga tagasi makstud, kuid kindlasti nõutakse ja ka makstakse see tagasi.

"See summa oli, kui mälu mind ei peta, 35 000 eurot, see on kajastatud meie mõlema majanduslike huvide deklaratsioonis. Ma saan aru, et see kõlab võib-olla nagu tüüpiline poliitiku jutt, aga sellel laenul ei ole mitte mingit poliitilist või administratiivset tähendust. See laen sai antud Edgarile väga keerulisel ajal. See on kahe mehe omavaheline tehing, mis ei vääri mingit pikemat kommentaari, rääkis Kaljulaid.

