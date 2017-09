KALKULAATOR | Võrdle oma palka teiste kaasmaalaste omaga. Mitmendal kohal on president Kaljulaid?

Äripäev arendas LHV Panga toetusel suure sissetulekute edetabeli. Kui soovid teada, mitmendal kohal oled oma kuise brutopalgaga Eestis, siis sisesta oma brutopalk lahtrisse ja vaata oma kohta. Vaata seda Äripäevast.

Lisaks saad teada, kui suur on sinu palk võrreldes arsti palgaga, keskmise palgaga ning peaministri kuutasuga. Peamine on aga teada kaht aspekti - kui palju on neid inimesi, kelle sissetulek on sinust suurem ning mitmes sa oma brutopalgaga kaasmaalaste seas oled.

Kus paikneb president?

Võtame näiteks president Kersti Kaljulaidi, kes teenib teatavasti kuus 5200-eurost brutopalka. Temast kõrgemat palka teenib 0,5654% Eesti inimestest. Ta teenib 188,41% arsti palgast, 488,26% keskmisest palgast, 98,13% peaministri palgast ning 14,09% 2015. aasta Äripäeva Palga TOPi võitja palgast. Selleks olid ABB juhatuse liikmed Bo Henriksson (tänaseks endine juht) ja Matti Tapio Pekkarinen 36 917 euroga.

Kaljulaidi aastane sissetulek presidendina on 62 434 eurot, tunnis teenib ta 30 eurot. Ta on sissetulekult Eestis 3693. inimene.

Vaata Äripäevast ja võrdle, milline on sinu palk võrreldes teiste eestimaalastega.