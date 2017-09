Kalle Palander: panen Ontika mõisa müüki

Põhjanaabrite kõigi aegade kuulsaim mäesuusataja Kalle Palander kavatseb ära müüa oma Ida-Virumaal asuva Ontika mõisa, kirjutab ERR.

Palander rääkis Iltalehtile, et ilmselt paneb ta mõisa tõsiselt müüki.

"Kõik mõisad on ju alati müügis, on ju? Lisaks ka kõik meie kodud - Tornios, Prantsusmaal ja Eestis. Meil ei jätku kurat raha kõigi kolme pidamiseks," nentis ta.

Palanderi sõnul saaks Ontika mõisa panna kasumit tootma, kuid see eeldab, et mõisas teeks tööd vaid tema oma pere ilma lisajõudu palkamata. Samuti peaks tema hinnangul loobuma mõttest pidada mõisa avatuna kogu suve, vaid keskenduma gruppide vastuvõtmisele ning pakkuma seda välja pulmapidudeks.

Veel selle aasta jaanuaris tõdes soomlane, et ta on sunnitud loobuma oma mitmetest kodudest eri maailma paikades, aga mitte Eestis asuvast Ontika mõisast, kus ta elab ning mille taastamist ta endiselt plaanib. Nii on müügis Palanderile kuuluv villa Prantsuse Rivieras, samuti Lapimaal Tornios asuv maja. Kinnisvara ostmine ei ole aga see, mis Palanderile kõige valusamalt rahakoti pihta on käinud.

"See on ikkagi kinnisvara. Olen rohkem valesid otsuseid teinud mujal halbade investeeringutega."