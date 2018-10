Kallid ehted ja puhkusereisid: endine IMFi juht läks firma krediitkaartide kasutamise eest vangi

Hispaania kohus otsustas 2017. aastal, et Rato oli vastutav selle eest, et riigile kuuluva Bankia panga juhtivtöötajatel oli võimalus firma krediitkaarte kuritarvitada. Kokku tegi panga krediitkaarditega kalleid isiklikke oste 64 panga juhtivtöötajat, nende seas ka endine Hispaania majandusminister Rato.

Ettevõtte krediitkaarte kasutati ehete, puhkusereiside ning kallite rõivaste soetamiseks, selle lisaks veel lihtsamad igapäevased ostud. Kokku kulutati aastastel 2003-2012 12 miljonit eurot.

„Ma aktsepteerin täielikult ma kohustusi ühiskonna ees, tunnistan kõiki tehtud vigu ning palun andestust neilt, kes tunnevad end petetuna,“ ütles Rato enne Madridi äärelinnas asuvasse Soto del Reali vanglasse sisenemist.

Rato vaidlustas kohtu otsuse, eitas kõiki süüdistusi ning väitis, et Bankia krediitkaardiga tehtud tema kulutused olid seaduslikud. Hispaania kõrgem kohus jättis aga selle kuu alguses varasema kohtuotsuse jõusse ning märkis, et karistus on Rato Bankia ametikohta arvestades proportsionaalne.

Kui nn mustade kaartide skandaal 2014. aastal lahvatas, tekitas see suurt pahameelt, sest see oli aeg, mil Hispaania oli alles aastaid kestnud majanduslangusest, massilistest koondamistest ning suures osas ka Bankia suurest võlaprobleemist põhjustatud panganduskriisist taastumas.