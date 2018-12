Kanada kohus lasi Huawei finantsjuhi kautsjoni vastu vabadusse

Meng peeti kinni 1. detsembril ning ta võidakse anda välja Ameerika Ühendriikidele, kus teda ootavad ees süüdistused pettuses, mis täpsemalt puudutavad Iraani vastu kehtestatud sanktsioonide rikkumist.

46-aastase Mengi näol on tegu Huawei asutaja Ren Zhengfei tütrega ning tema kinnipidamine on tõsiselt kahjustanud Hiina Rahvavabariigi suhteid Kanada ja USA-ga. Ning seda ajal, mil Washingtoni ja Pekingi vahel on kaubandusalane vastasseis ja käimas on väga pingelised läbirääkimised.

Intervjuus Reutersiga märkis ka USA president Donald Trump, et ta võib sekkuda justiitsministeeriumi juurdlusse Mengi vastu, kui see on riikliku julgeoleku huvides ning aitab kaasa meelepärase kaubandusleppe sõlmimisele Hiinaga.

Huawei finantsjuht on ise kõiki süüdistusi eitanud ja kinnitanud, et tal on kavas kõik võimalikud süüdistused kohtus vaidlustada.

