Kanada lotovõitja kasutab oma õnne heategevuseks

Enamast põletavad lotovõitjad oma hea õnnega saadud summad kiiresti maatasa ning lõpetavad mõne aasta möödudes võidueelses seisus. Samas Kanadast pärit õnnelik kasutas oma suurt võitu hoopis heategevusorganisatsiooni alustamiseks.

Kanadast pärit endine miss Rachel Lapierre võitis 2013. aastal loterii nimega "võit kogu eluks," millega hakkas ta saama elu lõpuni palka 1000 Kanada dollarit ehk 670 eurot nädalas, kirjutas BBC.

"Alguses ei suutnud ma seda uskuda, kuid ma ei hakanud oma võitu teistele kuulutama, sest olin andnud endale lubaduse kasutada raha teiste aitamiseks," ütles Lapierre.

Kahe kuu pärast lõpetas ta töö medõena ning alustas oma heategevusorganisatsiooni loomist Montreali lähistel. Organisatsioon võtab sotsiaalmeedias ühendust inimestega, kellel läheb abi vaja ning ühendab nendega, kes saavad abi pakkuda.

"Näiteks kui sul on riideid ära anda, siis me leiame perekonna, kellel on rasked ajad ja abi võiks ära kuluda. See ei puuduta ainult materiaalseid asju, näiteks aitame ka sõidutada vähipatsiente arsti juurde," rääkis ta. Samuti on organisatsioon leidnud kodu vastsündinud lapsega tänaval elavale naisele.

Lapierre on ka varasemalt ettevõtlusega tegelenud, kuid lõpetas äri 1980. aastate lõpus, et keskenduda nelja lapse kasvatamisele. Samas on ta alati olnud seotud heategevusega ning käinud erinevate organisatsioonidega abistamas Indias ja Haitil.

Sellel aastal on Lapierre teinud oma organisatsiooniga 15 000 heategu, mida on aidanud korda saata 10 vabatahtlikku. Firma rahastus pärineb Lapierre'i võidust ja annetustest. "Iga-nädalane võidusumma aitab organisatsiooni üleval hoida," ütles ta. Samas tõdedes, et abi vajavaid inimesi on sageli rohkem kui võidusumma ja annetused suudavad aitada.