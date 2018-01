Kanadale ülioluline naftatoru sai piisavalt tarnelepinguid toru ehitamiseks

TransCanadal on nüüd piisavalt naftasaatjate lubadusi, et hakata ehitama Keystone XL naftatorujuhet.

Kanadas Calgaris asuv ettevõte teatas, et neile on antud 20-aastaks lubadusi lasta läbi torujuhtme ligi 500 000 barrelit naftat ööpäevas. Torujuhtme operaator teatas, et nad jätkavad pikaajaliste lepingute sõlmimist, et täita tulevikus torujuhe naftaga, kirjtuab Bloomberg.

TransCanada sai novembris Nebraska osariigilt heakskidu alternatiivsele naftatorujuhtme teekonnale. Kompanii tegeleb juba maaomanikega, et saada vajalikud maatükid torujuhtme ehitamiseks. Samas ei ole ettevõte veel lõpliku otsust torujuhtme ehituseks teinud.

Seni on Kanadas bituumenist toodetud nafta hind palju madalam maailma naftahinnast, kuna naftat ei saa torujuhet mööda saata ei vaikse ookeani ega Atlandi ookeani rannikule, et seda maailmaturule eksportida. Sestap viiks Keystone XL torujuhe Kanada nafta USAsse Texase osariiki Houstoni lähedale.

Loe veel

Kui USA president Barack Obama tegi kõik endast oleneva, et seda torujuhet ei tuleks, siis USA president Donald Trump andis torujuhtmele heakskiidu.