Kanakoivad, paprika ja õigusabi - milliseid riigikogulaste kulusid seekord hüvitati?

Eelmise aasta kuluhüvitiste silmapaistvaimaks tšekiks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikme Arno Silla Maxima arve, mis sisldab pealtnäha muljetavaldava piknikukorvi sisu.

Möödunud aastal kulutasid oma 12,374.88-eurose kuluhüvitise sajaprotsendiliselt ära neli riigikogu saadikut. Suurim osa hüvitistest kulus riigikogulastel transpordile ja paljud kasutasid ära igakuise 450 euro suuruse autorendi hüvitise limiidi. Kõige rohkem kulutasid sõidule Kalvi Kõva, Martin Repinski ja Tanel Talve.

Liisingule lisaks kümneid bussipileteid

Teiste seas paistis silma Viljandis elav keskerakondlane Helmut Hallemaa, kelle autoliisingule lisaks hüvitati hulganisti bussipileteid. Hallemaa ise selgitas, et proovib autoga sõitmise kõrval käia võimalikult palju jala ning kasutada ühistransporti. „Viljandist Tallinnasse sõidan alati rongi või bussiga, sest siis saab sõidu ajal tööd teha. Tallinnas liigun pigem jala, olen isegi riigikogust Saku Suurhalli kõndinud,” ütles ta.

Üritusi korraldab Keskerakonna hitt-laulude autor

Oma osa hüvitistest võtab valijatega kohtumine ja ürituste korraldamine. Näiteks Olga Ivanoval kulus esinduskuludeks üle 6500 euro, millest suur osa läks ürituste korraldaja AOSB OÜ tasku. Nimelt telliti firmalt kokku üle 5000 euro eest kohtumiste korraldamist ja firma omanikuks on Keskerakonnale varasemalt mitmeid laule kirjutanud Vladimir Adaritšev.

Restorani asemel tuleb valijate kostitus Maximast

Kui enamasti kulub valijatega kohtumisel raha ruumi rendi ja toitlustuse peale, siis teise lähenemise on leidnud kuluhüvitised sajaprotsendiliselt ära kultanud EKRE liige Arno Sild. Nimelt oli ühel tema kulutšekil pea 55-eurone Võru Maxima kaupluse arve, mille kohaselt ostis Sild broilerikoibasid, mitu pakki toorjuustumääret, hapukoort, kahte sorti paprikat, salatit ja tomateid ning kaheksa pakki rukkileivakesi. Algselt võib tšekk tekitada küsimusi, kuid teisi hüvitatud arveid lugedes ilmneb, et Sild korraldaski paljud kohtumised ise. Näiteks on ta lasknud korduvalt hüvitada ka papptaldrikute, lihavalikute ja väiksemate suupistete arveid.

Hüvitiste eest on riigikogulastel kombeks ka end arendada. Koolituskulusid hüvitati eelmise aasta eest kokku 19 676,23 euro eest, millest paistis enim silma Oudekki Loone 750-eurone arve viie tunni õigusabi eest Simson Straus OÜ-lt. Koolituste alla kuulub ka keeleõpe, millee hüvitamist on kasutanud näiteks Meelis Mälberg, Maire Aunaste ja Marko Mihkelson. Viimane lisas, et on võetud tundide abil jõudnud Saksa keele A2 tasemest B1 tasemeni.