Kanal 2 ja Postimehe omanikfirma uus juht: jah, me oleme kahjumis

"Seda, kuhu meedia liigub, dikteerib suures osas turg. Lihtsalt tuleb jälgida turul toimuvaid muutusi ja nendele adekvaatselt reageerida," ütles jaanuarist Eesti Meedia juhatuse esimehe kohale asuv Andres Kull, kes seni on juhtinud samasse kontserni kuuluvat trükikoda Kroonpress.

Tema sõnul saavad kõik ise ettevõtete majandustulemustega tutvuda. "Nii meil kui konkurentidel ei ole praegu kõige paremad ajad. Järelikult on turul toimunud protsessid, mis ei ole meile soodsad," märkis Kull.

Ta tunnistas, et Eesti Meedia meediaäri osa on kahjumis. "Kes on meediat lähemalt jälginud, teab seda, et TV Eestis millegipärast erajaamadele ei tooda. Tõenäoliselt on siin pistmist turu väiksusega, jaamade paljususega ja ka eestlase meediaharjumusega. Eestlane ei ole väga televisioonilembeline. Televisioonil läheb paremini Lätis ja Leedus," rääkis Eesti Meedia peatne juht.

Kuna Kanal 2 loobus hiljuti koostööst Teet Margna produktsioonifirmaga, siis on see tõstatanud küsimuse, kas telekanal hakkab rohkem oma sisu tootma. Kulli sõnul on hetkel kõik võimalused laual ja uisapäisa selles osas tormama ei hakata.