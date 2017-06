Kanal 2 lahkub vabalevist

Eesti Meedia on otsustanud, et Kanal 2 programm lahkub vabalevist 1. augustil. Muudatus puudutab vaid tasuta õhu kaudu telepilti vastu võtvaid kliente, operaatorfirmade tasuliste klientide jaoks midagi ei muutu.

Kanal 2 jääb ka edaspidi Eesti kõige suurema levialaga MUX1 võrku, senistel tasuta telepilti vastu võtnud klientidel on võimalik enne kanali vabalevist lahkumist ühineda Starman ZuumTV, Viasati või Telia teenustega või valida endale sobiv kaablioperaator.

Eesti Meedia juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul vajab Eesti teleturg struktuurseid muutusi ning telereklaami hinnad peavad hakkama tõusma. “Praegune olukord, kus meediaagentuuride tegevuse läbi on telereklaami hinnad ebamõistlikult madalale surutud, ei ole enam jätkusuutlik,” rõhutas Nuutmann. “Ainus võimalus säilitada kohalikul omatoodangul põhinevat programmi on kanali toimimist optimeerida,” selgitas Nuutmann, miks lahkub Kanal 2 vabalevist.

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg ütles, et kõigil, kellel on täna võimalik Kanal 2 programmi näha, näevad seda ka edaspidi, kui on valinud endale sobiva operaatorfirma. “Oleme kõikide operaatorite põhipaketis jätkuvalt kättesaadavad ja suudame ka tulevikus pakkuda paremat kvaliteeti HD pildi näol, mis jõuab täna vaid tasuliste klientideni,” ütles Tomberg.

“Kanal 2 alustab juba septembri alguses sügishooajaga, mis pakub palju uusi saateid, parimat meelelahutust ja seniste hittsaadete ning -sarjade uusi osasid,” lausus Tomberg. “Levikulude arvelt programmi suunatavad vahendid aitavad toota veel rohkem televaatajaid köitvaid saateid.”

“Lisaks ootavad Kanal 2-s ja Kanal 12-s järgmise aasta veebruaris taliolümpiamängude ülekanded PyeongChangist, mistõttu soovime tagada, et kõigil oleks võimalik seda suurt spordipidu näha,” lausus ta.

Juba varem on vabalevist lahkunud Eesti Meedia telekanal Kanal 11.

Erinevatel andmetel vaatab vaid tasuta õhu kaudu levivat telepilti 10-12% Eesti televaatajatest. Valdav osa Eesti elanikkonnast, ligi 90 protsenti ostavad teenust mõne suurema operaatorfirma Telia, Starmani, STV või Viasati käest ja neid eesootav muudatus ei puuduta.

TV3 ei läinud kaks aastat vabalevist lahkumise plaaniga läbi

TV3 plaanis vabalevist lahkuda 2015. aasta aprillis. Sarnaselt Nuutmanile põhjendas ka TV3 juht Priit Leito tollel ajal plaani sellega, et vabalevi on kallis ega paku võimalust piisavalt tulu teenida. Ta hindas, et seitsme aastaga on reklaamiturg umbes kolmandiku võrra kokku kuivanud.

„Viimasel neljal aastal pole Eesti telejaamad nina vee peale saanud ehk oleme kõik juba aastaid kahjumis – ühelt poolt on tihe konkurents videoreklaami eest turuosaliste vahel ning teiselt poolt vajadus suurendada programmikulusid kohaliku teletoodangu näitamiseks,” märkis Leito 2015. aastal Eesti Päevalehele antud intervjuus.

Vaatamat sellele mõeldi ümber juba sama aasta juuni lõpus. Kuid kuigi TV3 jätkas vabalevis, viidi ööl vastu 12. augustit 2015. aastal telepildi edastus väiksemasse, Multipleks 6 võrku. Seetõttu muutus mõnevõrra ka kanali leviala

Erik Roose: kui ERR on ainus, kes kulusid kandma hakkab, siis peaks riik olukorra üle vaatama



Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose sõnul pole täiesti kindel, et vabalevis televaatajate arv on 10-12%, sest täpseid numbreid Levira välja ei anna ja kuulda on ka teistsuguseid arve. "Eks küsimus on sihtgrupis. Kui osa Kanal 2 vaatajaskonnast asub maapiirkonnas, siis võib klientide kaotus suurem olla," arvas ta.

Roose sõnul ei mõjuta Kanal 2 otsus ETV ja ERR-i tööd. Samas jääb vabalevi ülekdandetasude maksjaid paratamatult vähemaks. "Meil on sõlmitud pikad lepingud ja küsimus on pigem selles, et kui ERR on ainus, kes kulusid üleval pidama hakkab, siis tuleks riigil olukord üle vaadata. Kas tuleks finantseerimist suurendada või Leviraga sõlmitud lepingute tingimused üle vaadata," nentis ta.