Kanepi legaliseerimine Kanadas tegi mitu ettevõtjat miljonäriks või miljardäriks

Kanep toob nendes piirkondades, kus ta seadustatud on, nii sellega äritsevatele ettevõtjatele kui ka maksukogujatele palju sisse, märgib portaal Celebrity Net Worth.

Nii on ta sellistes USA osariikides nagu Washington, Colorado, Nevada ja California – kes on kanepi legaliseerinud – oluliseks maksutulu allikaks. Peagi saab seda kogeda ka Kanada, kes otsustas juunikuus, et legaliseerib kanepi alates 17. oktoobrist.

Küll aga on juba näha, kes on need ärimehed, kelle sissetulekud sellest tingituna hoogsalt kasvanud on. Kanepit kasvatavate ettevõtete aktsiahinnad liiguvad tõusuteel, tehes sinna oma raha investeerinutest miljonärid ja miljardärid.

Brendan Kelly, Michael Blue ja Christian Groh paigutasid 2010. aastal oma raha Seattle’is tegutsevasse ettevõttesse Privateer Holdings. Hiljem investeeris ettevõte selle Kanada kanepitootjasse Tilray. Ettevõtte aktsiahind on alates juulikuisest börsile minekust kasvanud 13-kordselt. Kolme mehe osaluse väärtus on täna kokku 7,2 miljardit dollarit. See teeb 2,4 miljardit igaühele neist.

Kehvasti ei lähe ka Kanada kanepifirmade omanikel. Kolm ärimeest on saanud väga jõukaks pärast Kanada kanepi legaliseerimise otsust. Ettevõtte Aurora Cannabis tegevjuhi Terry Booth’i osaluse väärtust hinnatakse 95,1 miljonile dollarile.

54-aastane Booth on kanepiäris olnud juba keskkoolist saadik, kui ta müüs seda oma koolikaaslastele. Selle aasta alguses viis tema ettevõte lõpule suurima ülevõtmistehingu kanepisektoris, ostes ära CanniMed Therapeutics’i 1,23 miljardi Kanada dollari eest.