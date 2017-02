Kannapööre: Hiina plaanib sündivuse suurendamiseks hakata teise lapse saanud peredele preemiat maksma

Hiina kaalub aastakümneid aetud ühe lapse poliitika tulemusena drastiliselt kahanenud sündivuse parandamiseks mõtet anda teise lapse saanud peredele rahalist toetust.

Hiina valitsus kaalub „sünniauhinna ja toetuste“ nime kandvaid meetmeid, julgustamaks noori peresid ka teist last saama, vahendab Bloomberg Hiina riikliku tervise ning pereplaneerimise komisjoni aseministri Wang Peiani sõnu.

Kui need plaanid ka tõeks saavad, tähendab see fundamentaalset muutust riigi kommunistliku partei suhtumises pereplaneerimisse. Kui varem üritati sündivust kõigi vahenditega piirata, siis nüüd on olukord vastupidine.

1970-ndatel rakendatud ühe lapse poliitika viljad on nüüd käes ning töökäte nappus hakkab majanduskasvu pidurdama.