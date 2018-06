Kantar Emor: minister Kadri Simson tõlgendab uuringut vääralt. See pole tal esimene kord

Niinase kinnitusel tugineb minister oma väiteid esitades mullu detsembris ja tänavu jaanuaris läbi viidud Kantar Emori uuringule, mis käsitles Harjumaa – välja arvatud Tallinn - ning Kohila ja Rapla valdade elanike liikumisviise. Uuring on vabalt kättesaadav ka maanteeameti kodulehel.

„Kantar Emori küsitluses polnud ei Simsoni poolt meedias levitatud küsimust ega ka sellele ligilähedast tulemust,“ märkis Niinas. „Meie küsisime - "Kuivõrd järgmised tingimused paneks Teid vähendama auto kasutamist ning otsustama ühistranspordi kasuks?" Vastusevariant "Ühistranspordi soodsam hind" mõjutaks kindlasti 14 protsenti ja pigem mõjutaks 19 protsenti vastanuist. Ent oluliselt mõjusamateks osutusid sobivamad ühistranspordi liinid (44%), ühtne piletisüsteem (38%), kiirem ühistransport (37%) ja paremad „pargi ja reisi“ tingimused (34%).“

Väljavõte uuringust Uuringumaterjal

Niinase sõnul pole uuringus juttu ei tasuta bussisõidust ega ka auto bussi vastu vahetamisest, vaid auto kasutamise vähendamise võimalustest, seejuures näitavad tulemused, et ühistranspordi soodsamal hinnal on võrreldes teiste mõjuritega märksa tagasihoidlikum roll. „Kantar Emor on sõltumatu organisatsioon ja me mõistame teravalt hukka uuringutulemuste vääriti tõlgendamise poliitilistel või mis iganes muudel eesmärkidel,“ lisas Niinas.