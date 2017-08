Kantsler lajatas RKAS-ile: mida te olete teinud selleks, et klientidele hinda soodsamaks muuta?

Paavo Nõgene Foto: Vallo Kruuser

Riigi Kinnisvara AS-i ja kultuuriministeeriumi vahel on juba pikalt hõõgunud tüli selle üle, et RKAS soovib tõsta muuseumidele jm asutustele osutatavate teenuste hinda, kuid kultuuriasutustel selleks eelarvest vajalikku raha ette nähtud ei ole. Ametlikus vastuses RKAS-i küsib kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene otse, et kas RKAS on üldse teinud midagi selleks, et saavutada klientidele soodsamat hinda?