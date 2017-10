Kantsler Priske sõitleb RKASi: superministeeriumi kohvikus ei ole sobilik veini müüa!

Ekspress Meedia

Sotsiaalministeeriumi kantslerit Marika Prisket häirib tõsiselt, et eelmisest nädalast on superministeeriumi ametnikel võimalik kohvikust veini osta. Alkohol on nimelt tervisele kahjuliku mõjuga aine ja Priske kahtlustab RKASile saadetud kirjas, et kohviku pidaja ei "taju ühiskondlikke protsesse".