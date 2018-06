Kapital pageb. Itaalia keskpanga võlg euroala ees hüppas kõigi aegade tipptasemele

Itaalia keskpanga võlg euroala keskpankade ees kasvas kõigi aegade kõrgtasemele 465 miljardi euroni, kuna Itaalia EL-vastased parteid valmistuvad võimu võtma.

Ökonomistid selgitavad hüpet märgina, et välisinvestorid hakkavad riigist suuri rahasummasid välja tõmbama, kirjutab Express.co.uk.

Ühe kuuga kasvasid Itaalia keskpanga kohustused Target2 arveldussüsteemis 39 miljardi euro võrra.

Investeerimispanga Jefferiese töötaja David Owen ütles, et välisraha viiakse Itaaliast välja Euroopa põhjapoolsematesse maadesse - eriti Saksamaale, Luksemburgi ja Madalmaadesse.

Tema arvates on põhimure, et mis hakkab juhtuma kui itaallased järgivad eeskuju ja tõmbavad oma pankadest säästud välja ja avavad välismaal kontod. Siis meenutaks olustik 2015. aasta Kreeka finantskriisi.

„Kui see juhtub läheb asi karmiks,” lausus Owen. „Itaalia peredel on pankades triljon eurot hoiuseid ja 750 miljardit eurot arvelduskontodel.”

Milano Bocconi ülikooli Target2 ekspert professor Marcello Minenna ütles, et keskpanga kohustused Target2 kasvavad kiiresti 600 miljardi euroni.

„Kardan, et olukord läheb ekstreemsemaks,” lausus ta. „Target2 tasakaalustamatus näitab, et euro üleehitusega on midagi põhimõttelist väga valesti. Kui seda võrrelda rõhumõõdikuga, siis rõhku lisades ühel hetkel klaas puruneb.”

Küsimuseks on kui kaua laseb Saksamaa Itaalial võlga kasvatada.