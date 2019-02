Kapo selgitus meretuulepargi arendajate julgeolekuohu kahtluse osas: oht on ka siis, kui võimalikud rahastajad ei ole teada

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Harrys Puusepa sõnul on nende kohustus kas valitsust või mõnda ministeeriumi sellistes küsimustes konsulteerida eesmärgiga välistada oht riigi julgeolekule. Saaremaa läänerannikule plaanitava Saare Wind Energy meretuulepargi hoonestusloa menetluses oli selle aluseks veeseadus.

Kuigi sellised hinnangud on riigisaladusega kaitstud ja selle sisu pole Kapol võimalik avaldada, ütles Puusepp, et ohu kahtluse tuvastamisel hindavad nad asjaolusid laiemalt. „Küsimus ei ole pelgalt konkreetsetes inimestes ja kas nemad võivad ohtu kujutada või mitte,” märkis Kapo pressiesindaja.

„Mis võib riigi julgeolekut ohustada? Üldisemalt öeldes on selleks aspektid, mis on seotud sellega, kes on võimalikud rahastajad ning mis on nende motiivid,” lisas Puusepp. Kui see on teadmata või segane, mis rahaga tegemist on, kas võib olla rahapesu või muu hämarad asjaolud, siis tekivad paratamatult kahtlused.

„Iseäranis, kui raha võib pärineda näiteks Venemaalt, kus vaba turumajanduse reeglid ei kehti samamoodi nagu vabas maailmas ning raha või rahastajad võivad olla seotud Kremliga ning selle agressiivsete välispoliitiliste ambitsioonidega,” põhjendas Puusepp.

Ta ütles ta, kuivõrd kahtluste korral on kaitsepolitsei eesmärk eeskätt ohte riigi julgeolekule ennetada, siis selleks informeerime nendest ka valitsust. „Rõhutame üle, et ennetamisel me kasutame sõnu nagu „võib“ ja „ ohu kahtlus“. Konkreetsema ohu korral on küsimus juba ohu tõkestamises,” lausus Puusepp.