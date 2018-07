Kärdla lennujaama rekonstrueerimine on nüüd kindel

Tallinna Lennujaam on allkirjastanud MKMiga riigiabi lepingu, mis tagab lennuvälja rekonstrueerimise projekti rahastuse, selgub kirjast Hiiu vallavalitsusele.

"AS Tallinna Lennujaam on 10.07.2018 sõlmimas edukaks tunnistatud pakkujaga YIT Infra Eesti AS-ga töövõtulepingut, mille alusel saame tehtud lennuliiklusala asfalteerimised, markeeringud, lennuväljatulede süsteemi kaasajastamise ja muud seotud tööd," kirjutas lennujaama juht Piret Mürk-Dubout vallale.

Paralleelselt on tehtud ja jätkatakse aktiivselt koostööd Eesti Lennuakadeemiaga ja Lennuliiklusteeninduse AS-ga, et Kärdlasse lendav lennuettevõtja saaks kasutusele võtta lubatud GNSS LPV protseduurid sügisel 2018.

"Oleme veendunud, et tehtavad tööd on mõistlikud ja parandavad hiidlaste lennuliikluse ohutust ning kvaliteeti oluliselt," resümeeris Mürk-Dubout.