Karilaid: 8. oktoobril peaks komisjoni ette tulema Ligi kes saab selgitada, miks väärib Finantsinspektsioon ordenit

“Komisjon otsustas kõigi poolthäältega korraldada 6. novembril Riigikogu suures saalis riiklikult tähtsa küsimusena rahapesu tõkestamise probleemist arutelu,” märkis ta. “Neljapäeval otsustame ära esinejad. Põhiesinejaid saab olla neli, igaühel on aega 20 minutit, pluss parlamendiliikmete küsimused.”

Ta lisas, et Finantsinspektsioon tõesti näitas ära, mis on nende vastutus, miks nad ei suuda kohaliku filiaali piisavalt tõhusalt ja efektiivselt kontrollida. Püüti viia vastutust eelkõige Taani finantsinspektsioonile ja emapanga enda sisekorraeekirjade ja aruandlussüsteemide peale.



“Meie jaoks on ikka väga selge lähteprobleem,” märkis ta. “Kuidas on võimalik, et kümme aastat toimus siin kahtlase raha transiit ja ei antud piisavalt jõulisi signaale et seda tõkestada.”



Ta märkis, et 8. oktoobril on komisjoni ette oodatud endine rahandusminister ja finantsinspektsiooni nõukogu esimees Jürgen Ligi, kes saab põhjendada, miks tema arvates tuleks anda Finantsinspektsioonile orden.