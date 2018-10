Karilaid: Eesti kommertspangad räägivad kuluaarides, et neid hakatakse kohe kinni panema

Ma kuulen siit ja sealt, et Eesti kommertspangad on aetud tagajalgadele ja räägivad kuluaarides stiilis, et neid hakatakse kohe kinni panema ja kui kole see kõik meie riigi majandusele olema saab, kirjutas Haapsalu volikogu esimees, riigikogu liige (Keskerakond) Jaanus Karilaid Lääne Elu arvamusartiklis, kes on rahapesu uuriva Riigikogu õiguskomisjoni esimees.