Karilaid kaalub Danske Banki rahapesu uurimist riigikogus

Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu hinnangul tuleb kaaluda, kas riigikogu peaks mingil moel uurima Venemaalt Danske Banki kaudu läbi Eesti toimunud rahapesu, kirjutab ERR.

"Küsimus on, et kuidas sai see toimuda, millega tegeleb meil finantsinspektsioon, millised kuritegelikud ühendused meil tegutsevad ja kui sügavale on nad oma kombitsad ajanud. Ja veel küsimus, et kes selle eest vastutab," rääkis Karilaid.

Ta nentis, et valikuks on, kas õiguskomisjon ja riigikogu tahavad saada vastuseid või pigistavad toimunu ees silmad kinni.

Karilaiu sõnul on õiguskomisjon juhtumit korra käsitlenud, kui toona ei saanud seoses käimasoleva uurimisega rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsioon komisjonile täpseid vastuseid anda.

Karilaid lubas, et esitab Danske Banki rahapesujuhtumi 31. juulil toimuva õiguskomisjoni erakorralise istungi päevakorda. Praegu on päevakorras idapiiri maksumuse arutelu. Ta ei osanud öelda, kas tuleks moodustada erikomisjon või arutada rahapesu riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena.