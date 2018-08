Karilaid võttis Danske rahapesu asjas taas ette Ligi personaalküsimuse

Arupärimises on kolm küsimust:

1) Kas Teil on plaanis viia läbi õiguslik analüüs eesmärgiga välja selgitada, milline teave Danske panga rahapesujuhtumist jõudis pädevate riigiasutusteni ja kas toimiti juriidiliselt korrektselt, kui selle teabe alusel ei võetud koheselt ette konkreetseid samme?

2) Kes olid ministrid või ametnikud, kelle tegevusetuse tõttu ei edastatud Danske panga rahapesujuhtumi kohta olemasolevat teavet või ei viidud läbi asjakohaseid menetlusi?

3) Kuidas oleks pidanud jõudma info rahapesukahtluse kohta prokuratuurini? Milline oleks pidanud olema Finantsinspektsiooni ning selle nõukogu, mida juhtis sel ajal Jürgen Ligi, roll rahapesukahtluse kohta adekvaatse info jõudmises prokuratuurini? Milline on nõukogu esimehe vastutus sellises olukorras? Kas olemasolev seadusandlus vastutuse määratlemiseks on piisav?

Poliitikute vastasseis

Karilaid on Ligi süüdistanud ka varem. 10. augustil teatas ta, et Ligi peab võtma poliitilise vastutuse. "Jürgen Ligil tuleb kord aru saada, et kõiki ameteid ja kohti vastu võttes kaasneb palgaga ka vastutus," sõnas ta siis.

Ligi on ise öelnud, et toona polnud rahapesu maailmas prioriteetne teema. "Rahapesu ei olnud rahvusvaheliselt peamine päevakorrapunkt, mitteresidentide hoiuseid vaadeldi rohkem finantsstabiilsuse küsimusena, sest mitu kriisiriiki oli läinud nende õnge, pidanud oma panku päästma ja vajanud siis välisabi ise," märkis ta juuli lõpus Delfile antud intervjuus.