Karistamatud Suured Peetrid Eesti äriruumi kujundamas ehk kuidas väikeaktsionäridest jõuga üle sõidetakse

Finantsjärelevalve hambutu

Kuid aktuaalseid näiteid väiksemast vennast lugupidava komberuumi nappimisest jagub veel ja küllaga. Tänu Kuuuurija saatele taas aktiivselt meedia huviorbiiti kerkinud Swedbanki vahendusel kümnendi eest Rumeeniasse investeeritud Eesti väikeinvestorite miljonid, mille „kadumise“ eest vastutajaid pole senimaani välja selgitatud ega karistatud, tekitavad tunde, et finantsjärelevalve on selles olukorras hambutu.

Väikeinvestori poolt usaldatud pank, kes oli moraalne vastutaja rahade kadumises, pole aastaid avaldanud mingit valmisolekut oma klientide ees vabandada ega isegi mitte näost näkku suhelda - pank on suhtluseks valmis üksnes kohtu vahendusel. Panga õnneks võimaldavad seadused paraku enda pea liiva alla peitmist. On paratamatu, et sajad suurpanka usaldanud Väikesed Peetrid ei riski oma nime alt pangaga avalikult kohtuvaidlusesse laskuda, sest ka homme on vaja saada laene, liisinguid. Kuid kas sellise hirmuolukorra ärakasutamine Swedbanki poolt just vastutustundelisele skandinaavialikule ärikultuurile viitab, on iseasi.

Väikeaktsionäril ei ole kohtupidamiseks raha

Pinnale ujuvad juhtumid on üksnes jäämäepealne tipp. Kurb tõde on see, et keskmisel väikeaktsionäril-investoril ei ole raha, et läbi kohtumenetluste nõudeid oma õiguste kaitseks maksma panna. Kalli menetluse alustamine on väikeinvestori jaoks riskantne, võiduvõimalused kesised ning lõppkokkuvõtteks ei garanteeri ka kohtuvõit paremat kaitset.

Mida annab väikeaktsionärile üldkoosoleku otsuse tühistamine, kui suuraktsionär võtab pärast otsuse tühistamist vastu uue, sama sisuga otsuse? Kas väikeaktsionäril on mõtet esitada teabenõudeid, kui juhatuse poolt antavad vastused ei kannata kriitikat?

” Jõupositsiooni ärakasutamine iseenda majanduslikes huvides on Eestis endiselt normaalne ja aktsepteeritud käitumine.

Kui väikeaktsionär peakski kohtus saavutama võidu, siis maksab kohtumenetluse kulud kinni kaotav pool st ettevõte, mis kuulub aktsiatega proportsionaalses osas ka väikeaktsionärile endale. Seetõttu jääb väikeaktsionär oma õiguste maksmapanekul igal juhul kaotajaks ning saadav kasu ei ole tihtipeale suur.

Ühiskonnas levinud käitumismuster

Väikeinvestoritega suheldes, kes reeglina abi otsides ka anonüümsust paluvad, jääb vaieldamatult mulje ühiskonnas laiemalt levinud käitumismustrist. Jõupositsiooni ärakasutamine iseenda majanduslikes huvides on Eestis endiselt normaalne ja aktsepteeritud käitumine. Ennekõike peetakse sellist käitumist normaalseks ise jõupositsioonil olles ning alles siis, kui jõupositsioonil olija satub mingitel asjaoludel ise olema nõrgemaks pooleks, tekib ärakasutatud olemise tunne.

Seejärel muutub kohe ka retoorika 180 kraadi. Väikeaktsionäri ja väikeinvestori kui nõrgema poole kaitsmine on seetõttu ka ühiskondliku kokkuleppe küsimus ja poliitiline otsustuskoht. Tegemist ei ole lihtsa küsimusega, sest Suurel Peetril võivad olla kaalukad argumendid selle kohta, kuidas ta üldse jõuspositsioonile on sattunud.

Kui analüüsida jõupositsiooni (ära)kasutamist erinevate näidete varal, siis näeme, et riik tõttab nõrgemale poolele appi eelkõige ekstreemsemates olukordades, siis kui tegutsemata jätmine võib nõrgemale poolele kaasa tuua suure ebaõigluse.