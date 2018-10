Karjalas käib F1 ringraja mõõtu tee-ehitus, jäljed viivad otse Putinini välja

Vene meedia andmetel on projekti maksumuseks 11 miljardit rubla, mis teeb 145 miljonit eurot. Ringraja kavandi autor on German Hermann Tilke, kes on legendaarne F1 ringradade insener. Tema käe alt käis läbi ka Sotši ringrada. Samas on tema kujundatud ka nii Shanghai kui Singapuri rallirajad.

Kuigi projekt on alles algusjärgus ja on ilmne, et see võiks võistleda teiste olemasolevate F1 ringradadega, on juba välja öeldud, et seda ambitsiooni Igora Ringrajal siiski pole, kuna ei selle taristu ega 6000 pealtvaataja kohta jääks mõne F1 sõidu korraldamiseks liiga väikeseks. Igora Ringrada loodetakse valmis saada 2020. aastaks. Pikim ring sellel hakkab olema 4 764 meetrit pikk.

Mini-biz.ru väitel on FIA lubanud anda rajale teise kategooria, mis tähendab, et seal saab korraldada kõiki teisi rallivõistlusi, välja arvatud F1 omi. Sosnovo regioonidirektor Sergei Minitš on välja öelnud, et ringrajal hakatakse korraldama rallikrossi- ja driftivõistlusi. Küll aga on raja insener Tilke öelnud, et rada oleks siiski sobiv ka F1 võistluseks. Küll aga tuleks siis ümbritsevat taristut ikkagi laiendada.

Kuigi kuni hiljutise ajani ei olnud Igora talispordikeskus Venemaal väga tuntud, sattus see avalikkuse tähelepanu alla pärast Panama paberite avalikustamist 2016. aastal, kui sai teatavaks, et selle ehitamist rahastas Putini lähedane sõber Sergei Roldug.