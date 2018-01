Karjamõisa juht hirmsast blogipostitusest: See on endise töötaja laim!

„See on puhas laim ja endise töötaja fabritseering,“ ütles OÜ Karjamõisa juht Enn Kuslap Heiki Valneri blogipostituse kohta, kus tapamaja endine töötaja kirjeldas värvikalt loomade tapmist. „Ilmselt tuleb sellest kohtulugu.”

Heiki Valner kirjutas Heiksi blogis, et “Karjamõisa lihatööstuse argipäev 2018: kabuhirmus üksteise otsa ronivad lehmad, tapmisboksi mittemahtuvad veised!“

Endine töötaja saatis karmi teksti ja pildid põllumajandusloomade kohtlemisest tapamajas.

Kui kõikjal arenenud maades üritatakse loomade kannatusi vähendada, siis Pärnumaal asuvas Karjamõisa lihatööstuses on teised põhimõtted.

„Raha ei haise! Loom on sissetulekuallikas ja küll lollid kaasmaalased me kraami ilma nurinata ära ostavad ja nahka pistavad,“ kirjutas endine töötaja. „See on näide sellest mismoodi tapetakse Šoti mägiveiseid - boksi nad vaesekesed ei mahu, aga kedagi kontorist ei huvitanud. Tappa nad tuli ja nii juhtus ka minu ajal palju kordi, sest ainult nii sain säilitada oma töökoha. Selline käitumine loomadega oli igapäevane ja ilmselt toimub ka täna kõik nii,” jätkas endine töötaja.

„Eelbaas on valesti ehitatud ja korduvalt juhtisin sellele tähelepanu,“ seletas ta. „Nad ei lähe mitte uimastusboxi vaid põgenevad hirmunult kinnisesse nurka ning talluvad üksteise peal! Tihtipeale olid kõik boksid loomi nii täis tuubitud, et nad ei saanud liikudagi!“

