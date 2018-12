Karl Erik Esko: krüptorallit sõidab e-Eesti teise käiguga

Eestlastele meeldib mõelda ja poliitikutele kuulutada, et laias maailmas tuntakse meid digirahvana ning meie maad e-uuenduste, tehnoloogiliste revolutsioonide ning start-up'ide hällina. Riigina, kus paber on vajunud unustuste hõlma ja käsitsi antud allkiri on muuseumieksponaat.

Kui kümme aastat tagasi võinuks seda kuvandit kaitsta, siis viimasel ajal oleme riigina tehnoloogiliste uuendustega kaasaskäimise maratonil näitamas väsimuse märke.

Olgu selleks läbikukkunud riiklikud IT-arendusprojektid nagu SKAIS 2 või olemasoleva riiklikud süsteemid, mis on tänapäevase kasutajakogemuse seisukohast ammu iganenud (näiteks ettevõtjaportaal).

Allikas: Äripäev