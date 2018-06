Karm hinnang krüptorahale: see on pseudovara, liiga ebastabiilne, energiakulukas ja manipulatsioonialdis

Lisaks märgiti, et võistlus nn. Bitcoini kaevandajate vahel, et olla esimene, kes tehingut töötleb, võtab enda alla sama palju elektrit kui kulutab Šveitsi riik. "Lihtsasse keelde panduna, otsirännak detsentraliseeritud usalduse poole on kiiresti muutunud keskkonnakatastroofiks," lisab raport.

Ometi tunnistati, et plokiahelal ning distributed ledger tehnoloogia võivad ülemaailmsele finantssüsteemile ka uusi efektiivsemaid lahendusi pakkuda. Näiteks on sellel potentsiaal tõhustada piiriüleste maksete toimeviise. Lisaks võiks kaubandusfinantsvaldkond, kus eksport ja import toimib tihtipeale ajale jalgu jäänud fakside ja krediidikirjade vahendusel, plokiahela uuest tehnoloogiast kasu lõigata. Sellest hoolimata võtab pank oma analüüsi kokku mõttega, et krüptorahaga tehingute tegemise lihtsuses peitub selle nõrgim külg, sest reaalset väärtust hoidvate tehingute keskvõimu kontrolli alt väljas olemine peidab endas liiga palju riske.

Hetkel on krüptoraha kontekstis tähtsad ajad, sest kui ühelt poolt on institutsioonid nagu Goldman Sachs ja New Yorgi börs astunud samme, et enda klientidele uutele krüptoturgudele juurdepääsu pakkuda, on USA Väärtpaberite ja Börsi Komisjon (U.S. Securities and Exchange Commission) otsustanud uute digitaaltookenite väljalaskmisele pidurit tõmmata. Samal ajal on ka küberrünnakud hakanud regulaarselt krüptovahetuspunkte tabama, alles eelmisel nädalal teatas Lõuna-Koera vahetus, et neid häkiti. Bitcoin kukkus selle teate peale 0,9%.