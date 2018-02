Eesti Võlasusaldajate Liidu juht Marie Rosin valutab südant Eestis toimetavate pätt-ettevõtjate aina kasvava arvu pärast. Esialgse statistika kohaselt toimus eelmisel aastal ligi 14 000 ebatüüpilist pankrotti, mis on võrreldes aasta varasema ajaga kaks korda suurem number. See tähendab, et need ettevõtted lihtsalt kustutatakse ja tihti koos võlgadega. Pättide aplaus on kõrvulukustav.