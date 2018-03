Karmid nõudmised: noored töötajad ei talu lolle ülemusi

Noored, alla 30-aastased töötajad seavad enda juhtidele kaks korda kõrgemaid nõudmisi kui vanemaealised töötajad, selgub CV-Online'i peatselt avaldatavast #TopTööandja uuringust.

"Alla 30-aastased saatsid juhtidele selge sõnumi - me pole valmis taluma lolle ülemusi," rõhutas CV-Online'i tööturuekspert Rain Resmeldt Uusen. "See on peagi kõige produktiivsemasse tööikka jõudev põlvkond ja meeldib või mitte, kuid nende nõudmisega tuleb arvestada, sest tööturul on jäme ots nende käes." Parima tööandja valimisel põhjendasid alla 30-aastased inimesed oma valikut juhtkonna professionaalsusega pea kaks korda sagedamini, kui tööturu vanim, 60-69 aastaste põlvkond.

Uuseni kinnitusel kumab kogu mahukast #TopTööandja uuringust jõuliselt läbi sõnum, et tööturul on toimunud suur pööre. "Noored ja konkurentsivõimelised töötajad ei ole nõus töötama nii, nagu töötasid nende vanemad," rõhutas Uusen. "Kui tööandja motivatsioonisüsteem koosneb vaid tulemuspalgast, on ta otse öeldes hädas. Iga uus põlvkond esitab tööandjale järjest suuremaid nõudmisi - eneseteostus, mõtestatud töö, selged arengu- ja karjäärivõimalused."

1500 vastajaga uuringus TopTööandja selgitas Eesti suurim karjääriportaal välja Eesti parimad ja Eesti halvimad tööandjad, aga ka olulisimad põhjused selliste hinnangute taga. "Kuigi tahame keskenduda headele uudistele, osutus halvima tööandja valimine isegi õpetlikumaks," tunnistas Uusen. "Nukrasse halvimate edetabelisse ei sattunud ettevõtted sugugi mitte madala palga pärast, vastustest vaatas vastu hoopis halb sisekliima ja oskamatu inimeste juhtimine."

1500 #TopTööandja uuringus osalenud vastajat pidasid parimate tööandjate juures tervikuna olulisimaks küll palgataset, kuid isikliku kogemuse põhjal hääletanud inimesed hindasid tööandja juures valitsevat head sisekliimat palgast märksa kõrgemalt. Professionaalset juhtkonda nimetas oluliseks 6% 60-69 aastastest, 11% 18-24 aastastest ja 10% 25-29 aastastest vastajatest.

