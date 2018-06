Karmid tulemused: kolmandik eestimaalasi ei vea palgaga kuu lõpuni välja. Enamasti saab raha peale kolme nädalat otsa

Faktum-Ariko värske uuringu kohaselt saab 36 protsendil Eesti elanikest palk enne järgmist palgapäeva otsa. Enim on neid, kel jagub sissetulekut vaid kuu esimeseks kolmeks nädalaks. Rahalisi varusid on 42 protsendil elanikest ja nendest vaid 15 protsenti ei pea sealt kuu lõpus finantse juurde näpistama.

Raha24 juhatuse liikme Urmo Kokmanni sõnul võib oodata selle trendi muutumist. „Seoses tänavuste maksumuudatustega on üldiselt inimeste sissetulekud paranenud, seda näitab võimekus planeerida suuremaid väljaminekuid kuu esimeselt nädalalt kuu teise poolde,” ütles Kokmann, kelle sõnul mõjutavad laenamisaktiivsust enim aga pühad, mil on kingituste tegemise aeg ja inimeste väljaminekud on tavapärasest suuremad.

Uuringu kohaselt ei vea oma palgaga kuu lõpuni välja 36 protsenti eestimaalastest. Kuufinantse oskavad naised aga meestest pisut paremini planeerida – raha mustemateks päevadeks, seda nii lühema- kui pikemaajaliste varudena, on kõrvale pannud 45 protsenti naistest, meeste seas on sama indikaator 41 protsenti.

Kõige raskemas olukorras on vanuses 30-45 eluaastat linnast väljas elavad inimesed. Selles vanusegrupis 58 protsenti inimestest ei tule kuu lõpuni oma sissetulekutega toime. Kõige ebakindlamalt oma sissetulekute suhtes tunnevad end kuni 399 eurot kuus ühe pereliikme kohta kuus teenivad leibkonnad. Pikaajalisi varusid on suutnud koguda üle 1200 euro kuus ühe pereliikme kohta teenivad leibkonnad.