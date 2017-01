Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" leidis saatejuht Andrus Karnau, et Arsenali Keskuse osaluse omandamise Rain Rosimannuse poolt võiks võtta uurida riigikogulane Artur Talvik, kirjutab err.ee.

"Alati on meil riigikogus olemas Artur Talvik, kes võiks moodustada vastava komisjoni ja seda uurida. Ma nüüd ei tea, kas ta on seda juba lubanud teha. See oleks võib olla hea mõte," märkis Karnau.

Karnau tõi näiteks Talviku juhitud Tallinna Sadama uurimiskomisjoni, mille uurimisprotokollid ikkagi andsid tema arvates ühiskonnale tulemuse.

"Kuigi kedagi otseselt kohtu alla ei ole antud, kuid selguse saamiseks oli oluline. Ja võib olla on ka selles küsimuses nüüd riigikogu uurimiskomisjonist abi," arvas Karnau.

Saatejuht Ahto Lobjakas tõdes, et selgus on selles asjas oluline, kuid teda huvitab sügavamal tasandil, kes kannatab kahju sellistes asjades.

"Ma ei usu, et me oleksime ühiskonnana aru saanud siiamaani veel, et meil on võimalus ühiskonnana kahju kannatada sellistes manipulatsioonides. Kes kannatab kahju võimuga kauplemise juhul - ühiskond," nentis Lobjakas.

