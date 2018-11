Kartelliga uurimise all olnud suurettevõtja jagab ÜKT muljeid: sattusin uskumatutesse sekeldustesse

Roosiväli kirjeldas ka olukorda, kui ta hakkas perega puhkusele sõitma ja lennujaamas teatati talle, et tal on keelatud riigist lahkuda. „Keegi polnud mulle seda öelnud! Helistasin siis oma kriminaalhooldajale ja prokurörile, kelle sõnul polnud mul mingit keeldu. PPA süsteem aga seda näitas. Kusjuures Eestisse tagasi tulles tekkis sama jama, et kuidas ma siit üldse välja sain."

Roosiväli kinnitas, et ta pole kunagi varem kriminaalasjadega kokku puutunud. „Kui mind ülekuulamisele kutsuti, võtsin advokaadi kaasa. Mäest üles Wismari tänavale jalutades küsisin talt, mis variandid mul üldse on. Kui ÜKT-st kuulsin, mõtlesin, et kuna ma niikuinii ühiskondlikku tööd teen - olen tegev koolide hoolekogudes, toetan MTÜ-d Peaasi, lõime kodanikualgatuse Avalikult Haridusest - siis äkki on mul võimalik oma tunnid realiseerida seal, kus ma juba tegutsen. Et kuna ikkagi on EV100 ja sellesse rattasse sattusin, siis vaatan, mida teha saan ja kui kaugele asi läheb. Ja mis tunne on kriminaalhoolde all olla? Üllatusi oli igatahes kõvasti."

Roosivälja plaanist suurt välja ei tulnud, mingit ajutegevusega seotud tööd karistatutele ei määrata. Ilma pikema jututa saadeti ta kõigepealt Uuskasutuskeskusse kaupa sorteerima. ÜKT teine poolt möödus Pirita linnaosas velotrekil tantsupeost maha jäänud paberilindikesi kokku riisudes. „See on müstiline, kui palju peab inimene tegelikult sellele aega kulutama. Mina oma 60 tunniga käisin juba mitu korda kriminaalhooldaja juures, aga inimestele määratakse sadu tunde... Kirjutasin hiljem [asja juhtinud] prokurör Feldmanisele ka, et oleksin ma teadnud, kui palju segadust kaasneb, oleksin lihtsalt rahatrahvi võtnud."

Roosiväli muigas, et kui ta paari aasta eest võitles erakoolide tasude tõstmise vastu MTÜ alt, oli väljendil „koordineeritud ühistegevus" üllas tähendus. „Aga kui ettevõtluses hakkad monopolide vastu võitlema, siis on ühistegevuse vasteks kartell." Roosiväli rõhutas irooniliselt, et kui kv.ee-ga pärast lahvatanud hinnatüli kompromiss leiti, siis portaali tagasi minekut enam kellegagi ei koordineeritud.