Kartellis süüdistatud kinnisvarafirmad pääsesid leebeima võimaliku karistusega

Eelmisel kevadel otsustasid 11 kinnisvarabürood ühiselt, et lahkuvad kinnisvarakuulutuste portaalist kv.ee, sest turuliidrist veebileht otsustas üleöö tõsta hindu kuni 400%. Keegi ei püüdnud omavahelist kokkulepet varjata, vastupidi, kinnisvarafirmade liit ja ettevõtted ütlesid pressiteadetes uhkusega, et koos on otsustatud suurima portaali dikteerimisele vastu hakata. Sellele reageeris peagi aga konkurentsiamet, kes algatas firmade kohta kriminaalasja, sest ettevõtjad olid koos lahkudes endalegi üllatuseks teinud kartellikokkuleppe.