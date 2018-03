Karu Olympicu müügist: ärme torma sündmustest ette

Ärme torma sündmustest ette, tulevikuplaanidest on täna veel vara rääkida. Kindlasti ei jää ma niisama käed rüpes istuma, see ei oleks päris minu moodi, kommenteeris Olympic EG suuraktsionär Armin Karu.

"Ühel päeval jõuab kätte hetk, kui sa tunned, et on õige aeg muutuseks. See hetk on käes," ütles Karu Ärilehele. "Võimalike uute omanike selged sihid, kapitaliseeirtus ja energia loovad kõik eeldused, et Olympic Casino saaks ettevõttena areneda senisest veelgi julgemalt ja kiiremini. Just selleks ongi vaja muutust."

"See oli mulle tõesti raske otsus, aga ma usun, et see otsus Olympicu jaoks on õige," ütles ta. "See tähendab olympiclastele, nii tänastele kui homsetele, rohkem tööd ja rohkem huvitavaid väljakutseid. Ma olen kindel, et meil kõigil on Olympicu üle põhjust ka tulevikus uhkust tunda."

Olympic Entertainment Group (OEG) teatas täna börsile, et ettevõtte kaks suuraktsionäri müüvad kõik oma aktsiad Odyssey Europe AS-ile. Ülevõtupakkumine tehakse ühtlasi ka kõigile väikeinvestoritele ja Olympic viiakse börsilt minema. Pakkumise hinnaks on 1,9 eurot aktsia kohta ehk ligilähedane aktsia keskmisele börsihinnale. Karule kuuluv OÜ Hansaassets omab 45% OEG aktsiatest ja seega teeniks mees müügis veidi üle 130 miljoni euro.

Investorid pole hinnaga rahul

SEB Marketsi juht Kristofer Vähi ütles, et maailmapraktikas on ülevõtupakkumistel keskmiselt 20-35% juurdehindlus võrreldes börsihinnaga enne pakkumise tegemist. "Sellest vaatest on pakutud hind, mis on vaid 3% juurdehindlusega viimase kuue kuu börsihinna suhtes, tagasihoidlik, arvestades ka, et eelmise aasta dividendid kuuluvad ostuhinna sisse," ütles ta. "Teisalt tuleb alati arvesta ka ettevõttespetsiifiliste faktoritega ning hasartmängusektoriga kaasnevad kahtlemata erinevad regulatiivsed riskid litsentside ja maksude osas."

SEB Varahalduse juhatuse liige Sven Kunsing tõmbab paralleele Telekomi omaaegse ülevõtmisega Telia poolt. "Telia tegi oma pakkumise keerulisel ajal ja maksis samas vähemalt korralikku preemiat viimaste kuude börsihinna suhtes. Ja sealjuures lõid väikeinvestorid korralikult lärmi ja ei olnud pakutuga rahul," ütles ta.

"OEG puhul näeme seda, et pakutav hind on enam-vähem sama, mis ta siin viimastel aastatel kogu aeg on olnud. Ja ajad on nüüd teistsugused kui Telekomi ülevõtmise aegu, valuatsioonid on kõrged, valitseb optimism. Sellises valguses on antud pakkumine üsna keskpärane," ütles Kunsing.

Väikeaktsionär kohe müüma ei kipu: las ta marineerib veidi

Investor Jaak Roosaare ütles, et tema kohe müüma ei kipu. "Hind on madalavõitu ja kohe müüa ei plaani. Las ta marineerib veidi. Ma mäletan, et Eesti Telekomiga oli nii, et peale marineerimist tuli veel lisadividend ja kõrgem hind," ütles ta.

"Kui ta ikkagi börsilt ära viiakse, siis ma pigem müüksin. Ma ei julge sellist aktsiat hoida, millega börsil ei kaubelda," ütles Roosaare. Aus hind oleks tema sõnul sisaldanud kuskil 15-20% preemiat ehk olnud 2,1 eurot aktsia kohta. "Siis oleks saanud käsi plaksutada," ütles ta.